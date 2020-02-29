Сергей Меняйло приехал в Алтайский край и обсудил ряд вопросов с губернатором Томенко

В субботу, 29 февраля, в Алтайский край приехал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Совместно с губернатором Виктором Томенко обсуждался ход реализации национальных проектов и исполнения обязанностей в качестве главы региона. Об этом сообщается на официальном сайте региона.

В 2019 году на реализацию национальных проектов в Алтайском крае было выделено 16,4 миллиарда рублей. Из них 4,3 миллиарда – на воплощение проекта "Демография", 4,6 миллиарда рублей – на "Здравоохранение" и 5,2 миллиарда рублей – на БКАД. Уточняется, что в 2020 году на реализацию национальных проектов планируется выделить 22 миллиарда рублей.

Также стало известно, что в 2019 году государственной поддержкой при рождении первого и третьего ребенка в крае воспользовались около 30 тысяч семей. Кроме того, в Барнауле была построена школа на 550 мест, а в сельских районах начали строительство еще двух – каждая на 140 учащихся. К тому же, в девяти школах края были обновлены спортзалы. Новое оборудование было закуплено и для десяти сельских спортклубов и десяти коррекционных школ-интернатов.

В ходе встречи политики также обсудили туристический потенциал региона. Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, в 2019 году число туристов, посетивших регион, превысило 2 млн человек. Общий же объем инвестиций в сферу краевого туризма перевалил за 650 миллионов рублей. Как отметил Виктор Томенко, в этом году туризм в крае продолжат развивать.

Также во время беседы были затронуты социально-экономические вопросы. В их число вошли: подготовка к паводкам и пожароопасным периодам, аспекты реализации новых правил обращения с твердыми коммунальными отходами, проведение культурных мероприятий в рамках Года памяти и славы и другие.