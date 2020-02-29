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Весна близко: фотографии с улиц Барнаула в последний день зимы

, ИА "Амител"
Как выглядит краевая столица перед началом нового времени года
Вячеслав Мельников / amic.ru

Вячеслав Мельников / amic.ru

Вячеслав Мельников / amic.ru

Фотокорреспондент аmic.ru прогулялся по центральным улицам города и запечатлел моменты уходящей зимы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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