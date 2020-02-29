В плену. Фура придавила легковушку в Барнауле

В субботу, 29 февраля, на пересечении улиц Попова и Антона Петрова в Барнауле произошло ДТП, в результате которого фургон наехал на легковушку и плотно придавил ее к сугробу. Водитель попытался вылезти из машины, но безрезультатно – он оказался в плену снега и грузовика.
Участники сообщества "Инцидент Барнаул" в комментариях под записью отмечают, что водитель легкового автомобиля сам виноват в аварии, потому что невнимательно передвигался по правой полосе и не учел особенности управления грузовым транспортом, который в итоге и придавил его к сугробу.
О пострадавших в ДТП не сообщается.
Комментарии
Очень интересное мнение. То есть не водитель фуры должен учитывать особенности управления своим автомобилям и не вылезать за пределы занимаемого ряда? А меня учили, что при любой смене рядности, по любым причинам, водитель должен пропустить тех, кто движется в соседнем ряду.
одним дятлом на дороге меньше, геометрия прошла в школе мимо.
минус один дятел с дороги
Там нужен светофор. Для авто и пешеходов
А многие ещё потом удивляются, почему это ставят видеокамеры на перекрёстках. Вот из-за таких дятлов видеокамеры ставили, ставят и будут ставить. И так будет до тех пор, пока ездить не начнут нормально.