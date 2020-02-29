В плену. Фура придавила легковушку в Барнауле

В субботу, 29 февраля, на пересечении улиц Попова и Антона Петрова в Барнауле произошло ДТП, в результате которого фургон наехал на легковушку и плотно придавил ее к сугробу. Водитель попытался вылезти из машины, но безрезультатно – он оказался в плену снега и грузовика.

Участники сообщества "Инцидент Барнаул" в комментариях под записью отмечают, что водитель легкового автомобиля сам виноват в аварии, потому что невнимательно передвигался по правой полосе и не учел особенности управления грузовым транспортом, который в итоге и придавил его к сугробу.

О пострадавших в ДТП не сообщается.