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Верующим порекомендовали не целовать иконы

, ИА "Амител"
Виноват коронавирус
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили об опасности целования икон. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на заявление официального представителя организации Тарика Язаревича.

Как отмечает сотрудник ВОЗ, следование такой православной традиции опасно повышенным риском подхватить коронавирус. Язаревич напомнил, что заболевание передается воздушно-капельным путем и остается на поверхностях в течение определенного времени. Если зараженный поцелует икону, то заболеть смогут и другие прихожане церкви, которые приложаться реликвию после него.

Тем временем научный координатор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Сальваторе Куриале также рассказал об опасности такого взаимодействия со священными артефактами. Ученый подчеркивает, что поцелуй иконы можно сравнивать с поцелуем двух людей, один из которых может быть переносчиком опасной болезни.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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