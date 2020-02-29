Три человека погибли в Москве во время купания в бассейне с сухим льдом

Три человека погибли в одном из банных клубов в Москве во время купания в бассейне с сухим льдом, информирует агентство городских новостей "Москва".

Как сообщалось ранее, Instagram-блогер Екатерина Диденко из Москвы арендовала баню с бассейном, чтобы отметить свой день рождения. Муж женщины захотел устроить сюрприз и купил 25 килограммов искусственного льда, который затем кинул в бассейн, чтобы устроить эффектное шоу из пара. Однако вместо этого люди начали синеть, терять сознание и получили химические ожоги.

Как отметил собеседник агентства, в результате инцидента погибли три человека, в том числе муж именинницы. Пострадали семеро. Сама Диденко в своем Instagram сообщила, что она жива.

По мнению терапевта Надежды Чернышовой, причина гибели людей из-за сухого льда имеет логическое обоснование.

"То, что обычно называют сухим льдом, – это не лед. Это твердый углекислый газ, СО2. Его сгущают на специальных концентраторах и он имеет вид, похожий на лед. Его особенность в том, что он переходит в газообразную форму, минуя жидкость. То есть испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ", – объяснила Надежда Чернышова журналистам телеканала "Звезда".

По словам терапевта, испарения углекислого газа не опасны, если его концентрация не велика и все происходит в помещении с хорошей вентиляцией. В бассейне же были наиболее неблагоприятные условия, потому что углекислый газ опускается к поверхности воды, люди его вдыхают, не получают кислород и быстро теряют сознание. При этом спрогнозировать состояние пострадавших сложно: неизвестно, какое количество времени они находились в бассейне и что представлял собой бассейн.

Также терапевт отметил, что при соприкосновении сухого льда с кожей возникает сильное охлаждение, которое фактически можно охарактеризовать как обморожение, но проявляется оно в виде ожога. Такие случаи случаются ежегодно, и в основном страдают от этого торговцы мороженым.

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