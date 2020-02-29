Три человека погибли в одном из банных клубов в Москве во время купания в бассейне с сухим льдом, информирует агентство городских новостей "Москва".
Как сообщалось ранее, Instagram-блогер Екатерина Диденко из Москвы арендовала баню с бассейном, чтобы отметить свой день рождения. Муж женщины захотел устроить сюрприз и купил 25 килограммов искусственного льда, который затем кинул в бассейн, чтобы устроить эффектное шоу из пара. Однако вместо этого люди начали синеть, терять сознание и получили химические ожоги.
Как отметил собеседник агентства, в результате инцидента погибли три человека, в том числе муж именинницы. Пострадали семеро. Сама Диденко в своем Instagram сообщила, что она жива.
По мнению терапевта Надежды Чернышовой, причина гибели людей из-за сухого льда имеет логическое обоснование.
"То, что обычно называют сухим льдом, – это не лед. Это твердый углекислый газ, СО2. Его сгущают на специальных концентраторах и он имеет вид, похожий на лед. Его особенность в том, что он переходит в газообразную форму, минуя жидкость. То есть испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ", – объяснила Надежда Чернышова журналистам телеканала "Звезда".
По словам терапевта, испарения углекислого газа не опасны, если его концентрация не велика и все происходит в помещении с хорошей вентиляцией. В бассейне же были наиболее неблагоприятные условия, потому что углекислый газ опускается к поверхности воды, люди его вдыхают, не получают кислород и быстро теряют сознание. При этом спрогнозировать состояние пострадавших сложно: неизвестно, какое количество времени они находились в бассейне и что представлял собой бассейн.
Также терапевт отметил, что при соприкосновении сухого льда с кожей возникает сильное охлаждение, которое фактически можно охарактеризовать как обморожение, но проявляется оно в виде ожога. Такие случаи случаются ежегодно, и в основном страдают от этого торговцы мороженым.
Следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Комментарии
Ее муж сам себя наказал.
Coronavirus punishment of ALLAH against friends of satan to non muslims to convert to islam to muslims to apply the Quran to 100% to the Shiites to end in Shiism on 29.2.2020 to avoid death by coronavirus and to avoid eternal punishment hell.
Coronavirus punition d’ ALLAH contre les amis de satan aux non musulmans de se convertir a l’islam aux musulmans d’appliquer le Coran a 100% aux chiites de mettre fin en chiisme le 29.2.2020 pour éviter la mort par coronavirus et pour éviter punition éternel l’enfer.