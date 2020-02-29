Москвичка одним ударом убила сына-инвалида за отказ учить математику

Москвичка одним ударом в грудь убила сына с ДЦП, который не хотел учить математику, сообщает "Московский комсомолец".

Отмечается, что в среду, 26 февраля, между ребенком и 39-летней женщиной разразился скандал. Мальчик не хотел учить математику, расплакался и убежал. Мать пошла за ним в другую комнату и попыталась еще раз заставить его сесть за уроки, но тот отказался. Тогда она ударила его кулаком в грудь и ребенок начал задыхаться и хрипеть.

Женщина вызвала скорую помощь, однако мальчик скончался до приезда медиков. Женщина призналась в убийстве и заявила, что намеревается покончить жизнь самоубийством. Сейчас москвичка находится в психиатрической клинике.