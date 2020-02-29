Две трассы перекрыли в Алтайском крае

Из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае перекрыли две трассы для всех видов транспорта, сообщает "Алтайавтодор".

До стабилизации обстановки автомобилисты не смогут выехать на автодорогу Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска), а также на трассу Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа.

Напомним, в МЧС призывают соблюдать правила дорожного движения и проявлять внимательность и осторожность на дорогах, а также рекомендуют воздержаться от длительных поездок. Диспетчерские службы работают круглосуточно.