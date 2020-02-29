Более 30 тысяч человек посетили "Сибирскую масленицу" в Алтайском крае

Более 30 тысяч человек приехали на фестиваль "Сибирская масленица", который проходит в Смоленском районе Алтайского края, сообщается на официальном сайте региона.

По данным на 16:00 часов 29 февраля, масленицу посетили 30 тысяч человек, тем самым установив новый рекорд для региона. Среди особых гостей фестиваля — полпред президента в СФО Сергей Меняйло, а также губернатор Виктор Томенко. Отмечается, что Томенко и его заместители — Игорь Степаненко и Денис Губин — вместе испекли блины.

Как уже сообщал аmic.ru, сегодня полпред Сергей Меняйло приехал в Алтайский край. Совместно с губернатором Виктором Томенко обсуждался ход реализации национальных проектов и работу Томенко в качестве главы региона.