Глава Роспотребнадзора призвала носить маски для защиты от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян носить медицинские маски, чтобы защититься от коронавируса. По ее словам, все продающиеся в России и в официально разрешенных местах медицинские маски являются эффективным средством защиты от инфекции, передает РИА "Новости".

Главный санитарный врач страны добавила, что коронавирус "не обладает необыкновенными свойствами", и он не способен проникать через плотную ткань.

При этом Попова подчеркивает, что важно правильно носить медицинскую маску. Для этого ее нужно менять каждые два-три часа, а также нельзя держать и мять ее в руках, протирать ей стол и потом опять прислонять к лицу, иначе в таком случае от изделия будет только вред. Если же все делать правильно, то маска, безусловно, защитит от коронавируса.