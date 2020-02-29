Пенсионер из Барнаула взломал камеру хранения в супермаркете и попался полиции

61-летнего пенсионера из Барнаула подозревают в краже сумки из камеры хранения в одном из супермаркетов города, сообщают в МВД по Алтайскому краю.
Отмечается, что потерпевшей оказалась покупательница, которая оставила в ячейке сумку, в ней находились шесть тысяч рублей. Пока женщина совершала покупки, подозреваемый вскрыл замок камеры хранения и похитил находившиеся там денежные средства.
По факту происшествия был вызван дежурный наряд полиции, подозреваемый взят под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещением либо иное хранилище".
Комментарии
Многие любят говорить об уважении к пожилым. Этого человека нам тоже нужно уважать только за его возраст?
Если был в молодости дураком, то с возрастом в мудреца не превратится. Так и останется дураком, только старым. А этот как был крысой, так крысой и остался.