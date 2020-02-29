Пенсионер из Барнаула взломал камеру хранения в супермаркете и попался полиции

61-летнего пенсионера из Барнаула подозревают в краже сумки из камеры хранения в одном из супермаркетов города, сообщают в МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что потерпевшей оказалась покупательница, которая оставила в ячейке сумку, в ней находились шесть тысяч рублей. Пока женщина совершала покупки, подозреваемый вскрыл замок камеры хранения и похитил находившиеся там денежные средства.

По факту происшествия был вызван дежурный наряд полиции, подозреваемый взят под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещением либо иное хранилище".