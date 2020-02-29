Осужденные за убийство барнаульца Михаила Седова не смогли обжаловать приговор

Осужденные за убийство Михаила Седова Евгений Кочергин и Михаил Поспелов подали апелляцию по своему приговору, однако суд отклонил требование осужденных — они не смогли снизить или отменить сроки заключения, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Поспелов получил 18 лет строгого режима, Кочергин — 16 лет аналогичных условий. Ранее адвокаты обвиняемых не согласились с вердиктом присяжных и решением суда и подали апелляционные жалобы, в которых требовали отменить приговор, ссылаясь на нарушения уголовно-процессуального закона и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Тем не менее апелляционный суд не согласился с аргументами адвокатов.

Напомним, 2 октября 2018 года 38-летний житель Барнаула и его автомобиль бесследно пропали. Тело Михаила Седова обнаружили через несколько дней в лесополосе. По подозрению в убийстве задержали двух 21-летних парней. Как установлено следствием, в этот день они присматривали в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова дорогие автомобили, планируя угон.