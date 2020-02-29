Половина заразившихся коронавирусом китайцев выздоровела

49 процентов пациентов заразившихся коронавирусом Covid-19 в материковой части Китая уже выздоровели, сообщает ТАСС со ссылкой на предоставленные материалы в региональных комитетах по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

При этом процент умерших от инфекции составил 3,57%, а число успешно прошедших лечение и уже выписавшихся из медучреждений превышает число инфицированных. Тем не менее уточняется, что еще 7,6 тысячи китайцев находятся в тяжелом состоянии.

Как отмечает представитель комитета Ми Фэн, в среднем по китайским провинциям показатель выздоровевших колеблется на уровне 78%. Для сравнения, десять дней назад этот показатель был почти на треть ниже — 43%. Улучшение эпидемиологической ситуации зафиксировано и в провинции Хубэй, где выздоровели уже 43% зараженных.

При этом число новых заражений опасной болезнью снижается и за пределами Хубэй. Стало известно, что в 26 регионах Поднебесной за минувшие сутки медики не выявили ни одного нового случая заболевания. По стране в общем выявили только четыре заражения.

По данным на 29 февраля, число случаев заболевания коронавирусом во всем мире превысило до 85 тысяч. Почти три тысячи пациентов скончались и около 40 тысяч выписались из больниц. ВОЗ подняла уровень опасности до максимального на глобальном уровне.