Суббота, 29 Февраль, 20:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,99
€ 73,72
3°
Обь
8см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное МасленицаДень защитника ОтечестваЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Половина заразившихся коронавирусом китайцев выздоровела

, ИА "Амител"
Однако ситуация до сих пор напряженная
Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

49 процентов пациентов заразившихся коронавирусом Covid-19 в материковой части Китая уже выздоровели, сообщает ТАСС со ссылкой на предоставленные материалы в региональных комитетах по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

При этом процент умерших от инфекции составил 3,57%, а число успешно прошедших лечение и уже выписавшихся из медучреждений превышает число инфицированных. Тем не менее уточняется, что еще 7,6 тысячи китайцев находятся в тяжелом состоянии.

Как отмечает представитель комитета Ми Фэн, в среднем по китайским провинциям показатель выздоровевших колеблется на уровне 78%. Для сравнения, десять дней назад этот показатель был почти на треть ниже — 43%. Улучшение эпидемиологической ситуации зафиксировано и в провинции Хубэй, где выздоровели уже 43% зараженных.

При этом число новых заражений опасной болезнью снижается и за пределами Хубэй. Стало известно, что в 26 регионах Поднебесной за минувшие сутки медики не выявили ни одного нового случая заболевания. По стране в общем выявили только четыре заражения.

По данным на 29 февраля, число случаев заболевания коронавирусом во всем мире превысило до 85 тысяч. Почти три тысячи пациентов скончались и около 40 тысяч выписались из больниц. ВОЗ подняла уровень опасности до максимального на глобальном уровне.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Эпидемия китайского коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
19:54
В МЧС призывают жителей Алтайского края не выходить на лед 0
19:35
Половина заразившихся коронавирусом китайцев выздоровела 0
18:59
Осужденные за убийство барнаульца Михаила Седова не смогли обжаловать приговор 1
18:32
Пенсионер из Барнаула взломал камеру хранения в супермаркете и попался полиции 1
17:58
Глава Роспотребнадзора призвала носить маски для защиты от коронавируса 3
17:31
Более 30 тысяч человек посетили "Сибирскую масленицу" в Алтайском крае 2
16:59
Две трассы перекрыли в Алтайском крае 0
16:31
Москвичка одним ударом убила сына-инвалида за отказ учить математику 0
15:57
Три человека погибли в Москве во время купания в бассейне с сухим льдом 7
15:27
Верующим порекомендовали не целовать иконы 3
14:51
В плену. Фура придавила легковушку в Барнауле 6
14:14
Весна близко: фотографии с улиц Барнаула в последний день зимы 0
13:39
Сергей Меняйло приехал в Алтайский край и обсудил ряд вопросов с губернатором Томенко 6
13:06
31 тысяча первоклассников пойдут в школы Алтайского края в этом году 2
12:33
Стало известно, когда на улице Попова в Барнауле будет шесть полос 21
12:00
Мастер-классы и полезные покупки: барнаульцев приглашают на Масленицу 0
11:32
Солдаты химзащиты из Алтайского края признаны лучшими специалистами 1
11:07
Прокуратура помогла трем сиротам из Бийска получить жилье 6
10:38
Россияне положили восемь триллионов рублей на банковские счета 12
10:00
Направляйтесь в "Мегаполис": где в Барнауле за 260 часов получить новую профессию 0
09:37
Уровень заболеваемости ОРВИ снижается в Алтайском крае 1
09:05
100-летняя британка празднует свой 25-й день рождения 2
08:31
Как себя вести, чтобы не заразиться коронавирусом. Инфографика 1
08:03
Адвокатам – премии, охране – электрошокеры. Что изменится в жизни россиян в марте? 5
07:34
Хоть в гроб ложись: как выживают рожденные 29 февраля и что в этой дате страшного? 1
07:05
Дорогу из Барнаула до Павловска продолжат расширять летом 2020 1
06:32
За что стоит бояться Австралию: пугающие фотографии 1
06:01
Последний день зимы: прогноз погоды в Алтайском крае на 29 февраля 0
23:42
В России расширился перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь 5
23:18
До 2035 года. Федеральные власти согласовали стратегию развития Алтайского края 16
22:59
Россиянин заболел коронавирусом в Азербайджане 2
22:29
В Горно-Алтайске построят первый в регионе приют для бездомных животных 0
21:59
Средняя ставка по ипотеке обновила исторический минимум в России 0
21:26
Папа Римский мог заболеть коронавирусом 0
20:58
Россиянин попытался убить возлюбленную из-за разбитого телефона 1
20:19
Автомобильное движение восстановлено на всех трассах Алтайского края 0
19:51
В Голливуде экранизируют новую книгу автора "Пятидесяти оттенков серого" 0
19:21
Протоиерей Смирнов напомнил верующим об их праве не повиноваться властям 10
18:43
Эксперты назвали самые выгодные месяцы для путешествий по России 0
18:31
29 февраля. Что нельзя делать в самый страшный и опасный день, чтобы не навлечь беды 8
18:15
"Придет царь и сделает за нас". Зеленые зоны, застройка и протесты в подкасте amic.ru 3
17:55
Жителя Алтайского края обвиняют в тройном убийстве 0
17:48
"Университет", вперед! Как алтайские волейболисты "рубились" в последнем туре сезона 0
17:35
Продовольственная ярмарка вновь пройдет в Барнауле 0
17:20
В Барнауле стали чаще арендовать квартиры 0
17:08
Банк не за горами: услуги ВТБ для жителей Алтая станут доступнее 0
16:55
Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной 4
16:45
Стало известно, какие дни недели являются самыми опасными для автомобилистов 0
16:37
Крупная коммунальная авария произошла в Змеиногорске 0
16:19
"Страна большая": чиновник объяснил, почему расширения Чуйского тракта ждать долго 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.