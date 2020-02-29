В МЧС призывают жителей Алтайского края не выходить на лед

Алтайские спасатели призывают жителей Алтайского края не выходить на тонкий лед. В МЧС предупреждают, что неосторожная зимняя рыбалка в условиях нынешних погодных условий опасна для жизни.

Как сообщают в ведомстве, в ходе рейда в Шелаболихинском районе края инспекторы провели профилактическую акцию "Безопасный лед", цель которой заключается в пресечении нарушений, связанных с выездом техники на лед. Так, в ходе рейда сотрудники МЧС задержали водителя снегохода, который совершал поездки по Оби вне ледовой переправы.

В МЧС обратили внимание на то, что благодаря активной профилактической работе, количество несчастных случаев на водоёмах снизилось. В текущем сезоне зарегистрировано только одно происшествие — с 23 февраля в Каменском районе ищут рыбаков, вероятно, провалившихся под лед на снегоходе в темное время суток.