Власти Калининграда предъявили требования к запаху и одежде кондукторов и водителей

Власти города Калининграда прописали в технических заданиях аукционов пассажирских перевозок требования к запаху и внешнему виду кондукторов и водителей общественного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации на странице в "Фейсбуке".

Согласно новым правилам, с 1 марта водитель должен быть одет в однотонную рубашку с коротким или длинным рукавом, а также в темные брюки или джинсы. При этом надевать сорочку с коротким рукавом можно только в летнее время и при условии, что температура воздуха превышает 25 градусов.

Также водитель обязан носить обувь с закрытым мысом и пяткой. Его не допустят к рабочему месту в домашнем или пляжном виде. Также запрещено садиться за руль в спецодежде. При этом вещи должны быть чистыми и опрятными, а от водителя не должно пахнуть потом, алкоголем, чесноком и луком.

Аналогичные требования установлены и для кондукторов. Также им придется носить именной бейдж и жилет с логотипом компании-перевозчика.