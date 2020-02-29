Память солдат шестой роты почтили в Барнауле

В субботу, 29 февраля, в Барнауле прошла памятная акция, посвященная 20-летию подвига десантников шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Отмечается, что на мероприятии, прошедшей на Аллее Героев на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова, присутствовали представители местного муниципалитета, военные, ветераны и волонтеры Победы, члены общественных объединений, участники поискового движения, учащиеся школ, курсанты и кадеты.

По аллее, на которой установлены планшеты с фотографиями бойцов шестой роты, участники акции прошли к памятному гранитному камню и возложили цветы. Во время церемонии прозвучал оружейный залп.

Напомним, 1 марта 2020 года солдаты шестой роты вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба (на одного десантника приходилось почти 30 хорошо вооруженных бандитов) в Аргунском ущелье. Из 90 российских военнослужащих 84, в том числе и бийчанин Сергей Медведев, погибли.

26 октября 2019 года в Барнауле открыли первую в России Аллею памяти погибших военнослужащих шестой роты.