Хирурга из Новосибирска будут судить за смерть пациентки

В Новосибирске перед судом предстанет 39-летний хирург, по вине которого погибла пациентка, сообщается на официальном сайте прокуратуры по региону.

Уточняется, что инцидент произошел 19 ноября 2018 года. В Городскую клиническую больницу № 34 по ул. Титова поступила пациентка с подозрением на острый аппендицит. Во время проведения диагностической лапароскопии врач повредил женщине хирургическим инструментом брюшную аорту. В результате она потеряла много крови и скончалась.

Хирурга обвиняют по статье "Причинение смерти по неосторожности". Наказание предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело рассмотрят в суде.