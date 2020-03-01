В Минздраве рассказали, как избежать коронавируса

Минздрав перечислил простые правила, соблюдение которых защитит от заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ведомства.

Чтобы не подхватить коронавирус, специалисты рекомендуют чаще мыть руки с мылом, не прикасаться немытыми руки к лицу и не контактировать с людьми, у которых есть признаки ОРВИ. Также в министерстве советуют отказаться от поездок в страны с напряженной эпидемиологической обстановкой, такие как Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

Если же россиянин за последние две недели посещал потенциально опасные страны с точки зрения заражения коронавирусом, то ему необходимо сообщить об этом врачам. После этого медработники осмотрят пациента и решат, нужно ли его направлять на лабораторные исследования по выявлению болезни.

В Минздраве отметили, что обновленный перечень рекомендаций будет направлен во все медучреждения страны.