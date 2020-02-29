Вечер субботы в Барнауле: массовая авария и сбитый насмерть пешеход

Два серьезных ДТП произошло сегодня вечером, 29 февраля, в Барнауле — одно массовое, другое — смертельное.

Как сообщают в сообществе Barnaul 22, на улице Власихинской перед поворотом на Ленточный бор насмерть сбили пешехода. Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, в результате столкновения жертва ДТП отлетела на несколько десятков метров от пешеходного перехода.

Второй инцидент произошел на улице Малахова напротив торговых центров "Огни" и "Весна". Как сообщил очевидец в группе "Инцидент Барнаул", участниками массового ДТП стали от четырех до шести автомобилей. На месте аварии работают спецслужбы. О количестве пострадавших не сообщается.

Напоминаем, в связи резким потеплением ситуация на дорогах становится особо опасной. В МЧС неоднократно призывают автомобилистов и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, а также быть предельно внимательными и осторожными.