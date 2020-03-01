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Весна началась. Прогноз погоды в Алтайском крае на 1 марта

, ИА "Амител"
Осадков не будет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Теплую погоду ожидают синоптики в Алтайском крае в первый день весны, сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -1°C до +4°C. Без осадков, на дорогах сильная гололедица. Утром местами будет туман и изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от нуля до +2°C. День выдастся преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Несмотря на улучшение погодных условий, в МЧС призывают соблюдать ПДД и проявлять внимательность и осторожность на дорогах, а также просят временно воздержаться от длительных поездок. Кроме того, спасатели рекомендуют жителям региона не выходить на тонкий лед, потому что неосторожная зимняя рыбалка в условиях потепления опасна для жизни.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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