Терапевт рассказал, как самостоятельно нормализовать пониженное давление

Врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра "Мединцентр" Николай Петров рассказал, как нормализовать давление, если показатели отстают от нормы. Его слова передают "Аргументы и факты".

Для нормализации артериального давления врач рекомендует употреблять в пищу пряную и соленую еду, потому что она ускоряет кровообращение и приводит в тонус сосудистую систему. Однако не стоит прибегать к этому методу при наличии хронических заболеваний почек.

Также при пониженном давлении Петров рекомендует пить черный чай или натуральный кофе вместе с чем-нибудь сладким, чтобы нормализовать уровень сахара и активизировать обменные процессы в организме.

Нормализовать давление можно и за счет восполнения питательного жира в организме. Если употреблять в пищу мясо и рыбу, а также орехи и сухофрукты, то организм получит большое количество качественных жиров и аминокислот, что вдобавок улучшить работу головного мозга.

Однако врач призывает не применять все способы повышения давления одновременно и рекомендует подходить к этой проблеме осторожно. Если перестараться, то резко возросшее давление может только ухудшить состояние здоровья.