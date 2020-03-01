Директор интерната уволился после массового отравления детей на Алтае

Директор горно-алтайской школы-интерната имени Жукова написал заявление об увольнении по собственному желанию после массового отравления воспитанников учреждения. Оно было удовлетворено, сообщил на своей странице в Instagram глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

По его словам, это не единственная мера по отношению к лицам, допустившим распространение опасной инфекции.

"К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена и.о. министра образования О.С. Саврасова, – написал Хорохордин. – Замминистра здравоохранения А.А. Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию".

Напомним, у 27 воспитанников школы-интерната диагностировали гастроэнтерит. У 17 из них выявили наличие РНК норовируса. У всех легкая форма заболевания. Некоторых из детей уже выписали.

Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением. Передаются фекально-оральным путем, в том числе через грязную посуду и плохо вымытые овощи и фрукты.

Ранее amic.ru писал, что прокуратура Республики Алтай выявила нарушения в школе-интернате, где была вспышка инфекции. Часть нарушений связана с организацией питания воспитанников и дезинфекции. Особые нарекания вызвали действия руководства учреждения.

Из-за несвоевременной изоляции первых заболевших заражение распространилось на других детей. Сейчас действия должностных лиц проверяют по признакам халатности и оказания небезопасных услуг.