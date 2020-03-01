Ученые доказали, что водители дорогих машин чаще хамят на дороге

Американские ученые из Невадского университета нашли связь между стоимостью авто и поведением его владельца на дороге, сообщает Journal of Transport & Health.

Для этого они провели эксперимент на одном из нерегулируемых пешеходных переходов Лас-Вегаса. Четыре человека многократно переходили его, а исследователи проверяли стоимость автомобилей тех, кто проезжал улицу, не пропустив людей.

Выяснилось, что таковых оказалось абсолютное большинство – 72%. При этом чаще проявляли неуважение к другим участникам движения владельцы дорогих автомобилей.

После проведения всех расчетов ученые установили, что каждая тысяча долларов стоимости транспортного средства повышает вероятность хамства со стороны его владельца на 3%.

Кроме того, в ходе эксперимента установлено, что американцы чаще позволяют первоочередно перейти дорогу женщинам и людям европеоидной расы.