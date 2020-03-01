86-летняя жительница Барнаула выпала из автобуса и сломала руку

Барнаульцы разыскивают свидетелей падения пожилой горожанки из автобуса маршрута №20, которое случилось еще 7 февраля. Они описали ситуацию в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам родственников 86-летней женщины, инцидент произошел около 16-17 часов. Автобус двигался в сторону Власихи.

"Нажала кнопку перед остановкой "Сельская", водитель проехал на скорости, резко затормозил и открыл дверь, — гласит текст поста. — Бабушка выпала под автобус и сломала руку. Водитель и кондуктор не подошли и не помогли".

На выручку старушке пришел один из пассажиров автобуса. Он помог ей подняться и проводил до дома.

Примечательно, что один из комментаторов, пересказывая слова дочери, привел несколько иную картину происшествия.

"Она проехала остановку Сельская, попросила водителя остановиться где-нибудь, он высадил её прямо на перекрёстке на переулок Короткий, — написал местный житель. — Выходила аккуратно, но на льду упала. Вышел мужчина из автобуса, помог ей подняться".

Другие очевидцы инцидента на момент публикации никак не проявили себя в комментариях