Украинцам запретили въезжать в Россию без загранпаспорта

Украинские власти отменили действием соглашения с Россией о безвизовых поездках для граждан страны, сообщает РИА Новости.

С 1 марта гражданам Украины необходим загранпаспорт, чтобы въехать на территорию РФ. При этом тем, кто выехал из государства до вступления в силу закона позволят вернуться по обычному паспорту или свидетельству о рождении.

В украинском правительстве подчеркнули, что действие закона распространяется и на "временно оккупированные территории", которыми они считают Крым и Донбасс.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства некоторым жителям Украины и всем гражданам ДНР и ЛНР. При этом почти все жители Донбасса пожелали воспользоваться этой возможностью.