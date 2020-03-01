VIP-блины от губернатора и опасные трюки. Чем удивила "Сибирская Масленица – 2020"

"Сибирская масленица – 2020". Фото: Евгения Родочинская, amic.ru

Губернатор Виктор Томенко надел фартук и испек блинчики, смельчаки разделись и покорили 11-метровый столб, а каскадеры оделись потеплее и боем и в конной схватке взяли снежный городок. Чего только не было на фестивале "Сибирская Масленица – 2020", который прошел в комплексе "Сибирское подворье" в Новотырышкино 29 февраля. В этом году праздник посетили более 30 тысяч гостей. Среди них был и полпред президента в СФО Сергей Меняйло – он специально прилетел на праздник "Сибирской масленицы". Вместе с Виктором Томенко он открыл фестиваль, а в конце факелами сжег масленичные чучела. Как это было – смотрите в фоторепортаже amic.ru.

Встречали блинами и песнями

Главные ворота комплекса "Сибирское подворье" украшены по масленичной традиции декоративными блинами. Чтобы попасть на площадку, нужно было пройти через рамки осмотра. Утром здесь выстроились длинные очереди. На входе творческие коллективы встречали гостей песнями и частушками, раздавали горячий чай и блины. Традиционное масленичное угощение досталось и местному коту, который встречал туристов у ворот (праздник, так у всех). По данным организаторов, на празднике съели более 10 тысяч блинов и выпили более 10 тысяч литров чая.

Отправляли открытки, катались на собачьих упряжках

На территории "Сибирского подворья" можно было пройтись по ярмарке ремесленных работ и алтайских продуктов, прокатиться на собачьих упряжках, сфотографироваться с ростовыми куклами и масленичными чучелами, посмотреть на выступления артистов, отправить через "масленичную почту" поздравительную открытку в любой регион. Практически на каждом углу предлагали попробовать разные лакомства и товары сибирских подворий. Практически везде пахло шашлыком – его, кстати, на празднике наготовили 1,2 тонны (!). И всё съели.

"Масленичный поезд" и открытие фестиваля

На открытии фестиваля "Сибирская Масленица – 2020" состоялся парад масленичных персонажей. На ипподроме перед трибуной проскакали наездники, проехали снегоходы с праздничными флагами, русская печь с Емелей и самодельные сани, прошли ростовые куклы, петрушки, скоморохи и другие участники фестиваля.

А затем на дорожку верхом на лошадях вышли три богатыря и поздравили гостей с Масленицей. "Пейте, гуляйте и веселитесь, ведь в понедельник у нас наступает Великий пост. Дай Бог всем здоровья, будьте счастливы", – сказал один из них.

Участников и гостей фестиваля приветствовали полпред Сергей Меняйло, губернатор Виктор Томенко и алтайский митрополит Сергий.

"Мы очень рады видеть всех на этом прекрасном празднике – Масленице. В очередной раз Алтайский край собрал всех нас, чтобы встретить весну, проводить зиму. А зимы у нас в Сибири, на Алтае затяжные, многоснежные, холодные. И поэтому весна – это, конечно, ощущение и предвкушение новой радости, нового счастья, новой жизни и новых успехов. Я очень хочу пожелать вам всем, чтобы так эта весна для вас и сложилась: чтобы было много счастливых дней и много радости", – сказал Виктор Томенко.

Приветствуя участников фестиваля, Сергей Меняйло добавил, что у нашей страны великая история и славные традиции: "Крайне важно сохранять эти традиции и передавать их следующим поколениям".

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в свою очередь добавил, что тысячелетняя культура наших предков – народная и православная – объединяет всех людей в этот праздник.

После открытия "Сибирской Масленицы" на ипподроме начались скачки. Участники со всей Сибири боролись за кубок губернатора Алтайского края и призы партнеров фестиваля.

Бой "стенка на стенку" и схватка на лошадях

Впервые на "Сибирской Масленице" провели битву за снежный городок. Воевали между собой команда Зимы, которая защищала крепость, и команда Весны, пытавшаяся ее захватить. Зрители увидели исторически достоверную русскую традицию, которая лишь немного была приукрашена и театрализована, рассказал Константин Ежков, руководитель конно-трюковой группы театра "Воля" (Тольятти).

После рукопашного боя "Велесова боротьба" представители команд сели на коней и устроили схватку, во время которой один из участников пытался сорвать шапку с головы другого. Во время схватки один из них упал с лошади, а его нога застряла в стремени. На секунду показалось, что это было не по сценарию. Но как позже уверили режиссеры, трюки выполняли профессиональные каскадеры, кое-что было "смазано", но это допустимо для боя. Они также признались, что изначально планировали показать больше трюков.

"Мы должны были делать падение с лошади на скаку и еще пару элементов. Но, к сожалению, лошади очень шарахались – от звуков и даже от баннеров. И мы отказались от этой идеи. Но, в итоге мы показали то, что у нас получилось. Конечно, если бы это были наши лошади, то было бы более яркое представление", – отметил Евгений Ежков, художественный руководитель конно-трюкового театра.

В самой массовой сцене "стенка на стенку" участвовали более 100 человек – студенты бийского техникума и танцевальный коллектив из Барнаула. После представления Евгений Ежков рассказал, что видел, как у ребят горели глаза во время боя.

"Вообще русско-состязательная культура – она очень показательна тем, что готовит из мальчиков мужчин. По старой традиции, когда идет стеношный бой, юноши показывают себя, а девушки выбирают женихов. И вот как раз то, что ребята к этому азартно подошли, это показатель того, что не хватает нам сегодня таких традиций", – отметил Константин Ежков.

Каскадеры из Тольятти сказали, что впервые побывали на Алтае. И что их сильно впечатлила наша Масленица.

"Это лучшая Масленица, которую я видел в стране. В Москве и Питере тоже проходит шикарное празднование, но то, что на Алтае она организована в поле, вокруг природы – никакого сравнения с теми быть не может", – говорит Константин Ежков.

Блины от губернатора

По традиции, которая сложилась в прошлом году, губернатор Виктор Томенко на празднике испек блинчики. За этим процессом наблюдали гости фестиваля. Глава региона рассказал, что дома в его семье всегда пекут блины на Масленицу. Самые любимые блины губернатора – тонкие, а из начинки предпочитает творог.

Испечь первый блин на "Сибирской Масленице" ему удалось с первой попытки (комом не вышел). Блинчики получились плотные, с припеком. "Главное, чтобы были вкусные", – отметил Виктор Петрович.

После губернатора "эстафету" по приготовлению блинов приняли его заместители – Игорь Степаненко и Денис Губин.

Силушку богатырскую показали

Масленичный столб – традиционное русское состязание для ловких и отчаянных. И таких на фестивале нашлось немало. Первоначально на состязание записались 118 мужчин, самый старший 1955 года рождения. Но испытать свои возможности решились только 28.

И "дистанция" была немаленькой. Со слов ведущего, высота столба – 11 метров, хотя во многих городах она не превышает 5-6 метров. Однако для многих сибиряков это испытание оказалось легким – первые два участника буквально в течение минуты смогли забраться на вершину и сорвать коробки с подарками. В этом году разыгрывали кофемашину, телевизор, ноутбук и даже холодильник с едой.

Оказалась, что самые ловкие и сильные живут в Бийске – жители этого города выиграли больше всего призов. По словам организаторов, это были самые быстрые состязания на столбе за все годы, раньше тех, кому столб не покорился, было гораздо больше.

Скатиться на санях – дело непростое

Конкурс креативных саней оказался не только зрелищным, но и немного опасным. Ведь съехать с горки на самодельных скользящих "аппаратах" оказалось не так-то просто. Сани то врезались в бортик ледяной горки, а то и вовсе опрокидывались. Несмотря на это, победителей оказалось много – почти каждый участник отличился либо в творческой визитке, либо в необычности саней.

Костер под занавес

Вечером у главной сцены собрали костер из нескольких масленичных чучел. Их факелами подожгли почетные гости праздника – полпред Сергей Меняйло, губернатор Виктор Томенко и депутат Госдумы Наталья Кувшинова. После того, как от чучел остался только пепел, гости фестиваля отправились на концерт питерской группы "Отава Ё".