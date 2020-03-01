Алтайская пенсионерка решила стать брокером и потеряла 70 тысяч рублей

60-летняя жительница Горно-Алтайска стала жертвой мошенников, решившись стать брокером, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Она рассказала полицейским, что месяц назад ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником брокерской фирмы. Он предложил ей зарабатывать деньги, играя на фондовой бирже. Доверчивая горожанка согласилась.

Под предлогом открытия биржевой платформы мошенник зарегистрировал женщину в онлайн-приложении ее банка и стал тратить ее сбережения в различных интернет-магазинах, а затем и вовсе оформил на нее кредит на 50 тысяч рублей.

Что все это время ее обманывали старушка догадалась только тогда, когда злоумышленник потратил последние средства с ее банковского счета. Ущерб оценивается в 70 тысяч рублей.

По данному факту полицейские проводят проверку. Они уже выяснили, что номер звонившего зарегистрирован в Московской области.