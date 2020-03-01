Ученый: ядерный удар по России станет катастрофой для США

Американцы сильно пострадают в случае применения ядерного оружия против России, даже если ответных ударов не последует, утверждает американский профессор Джошуа Пирс из Госуниверситета технологий штата Мичиган.

Как сообщает The Conversation, ученому удалось смоделировать изменения климата из-за использования ядерного оружия. Независимо от области применения это спровоцирует выброс огромного количества сажи.

Это приведет к глобальному похолоданию и голоду. Удар из тысячи боеголовок приведет к ежегодной голодной смерти 140 тысяч американцев, из 7 тысяч боеголовок – к гибели 5 млн человек в год.

Ранее Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе. В ходе маневров США "сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон может провести с Москвой и Пекином переговоры по сокращению ядерных запасов. По его мнению, с Россией получится договориться, а на Китай "будет оказано давление", и он присоединится к предпринимаемым усилиям.