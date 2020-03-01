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Ученый: ядерный удар по России станет катастрофой для США

, ИА "Амител"
Это приведет к фатальному для американцев изменению климата
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Американцы сильно пострадают в случае применения ядерного оружия против России, даже если ответных ударов не последует, утверждает американский профессор Джошуа Пирс из Госуниверситета технологий штата Мичиган.

Как сообщает The Conversation, ученому удалось смоделировать изменения климата из-за использования ядерного оружия. Независимо от области применения это спровоцирует выброс огромного количества сажи.

Это приведет к глобальному похолоданию и голоду. Удар из тысячи боеголовок приведет к ежегодной голодной смерти 140 тысяч американцев, из 7 тысяч боеголовок – к гибели 5 млн человек в год.

Ранее Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе. В ходе маневров США "сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон может провести с Москвой и Пекином переговоры по сокращению ядерных запасов. По его мнению, с Россией получится договориться, а на Китай "будет оказано давление", и он присоединится к предпринимаемым усилиям.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.03.2020 12:56
- гость -

На Фашингтон за 2 недели!

1.03.2020 12:56
- гость -

Да ну на..

1.03.2020 13:03
гость

даже если ответных ударов не последует

тут ключевое слово "ответных"

1.03.2020 13:04
гость

ответных

То есть они не скрывают, что планируют нанести удар первыми

1.03.2020 13:09
- гость -

13:04
гость
То есть они не скрывают, что планируют нанести удар первыми
--
Нет, они глупей тебя. Собирай вещи, точи китайский нож и просись на передовую.

1.03.2020 13:14
- гость -

Ответный удар неизбежен.Какие-то профисора в пиндостане недалёкие ))

1.03.2020 13:18
- гость -

"Мы попадём в рай, а они просто сдохнут" но это не точно.

1.03.2020 13:21
- гость -

Третья мировая произойдёт на евразийском континенте...А куда же денутся межконтинентальные ракеты и бороздящие просторы мирового океана подводные лодки, оснащённые ракетами с ядерными боезарядами? Как тут не вспомнить Задорного с его знаменитой фразой. )

1.03.2020 13:39
- гость -

Ответного удара не будет (Пыня по своим ссыкушкам палить не станет)

1.03.2020 13:50
гость

1.03.2020 13:09
- гость -

Они такие же тупые, как ты. Иди прыгай на майдане, перед этим сухари насуши

1.03.2020 13:54
гость

Ответного удара не будет, потому что не будет первого, иначе зараженные радиацией пропиндосы побегут из России в США

1.03.2020 15:13
гость

Ответного удара не будет. Сирия показала, что турецкие беспилотники уничтожат все железо, которое поставила Россия не применяя ядерного оружия, а дроны америкосов, на порядок лучше по всем показателям турецких. Российский первый дрон потерпел катастрофу под Воронежом.

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