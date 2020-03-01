Как повысить иммунитет без лекарств. Советы от Роспотребнадзора

Эксперты Роспотребнадзора во Всемирный день иммунитета, который празднуют 1 марта, рассказали, как поддержать хороший тонус организма, чтобы он успешно ликвидировал большинство вирусов.

"Частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры, синдром хронической усталости, сонливость или бессонница, болевые ощущения в суставах и мышцах, нарушения сна, частые головные боли, появление высыпаний на коже – всё это признаки снижения иммунной активности", – констатировали специалисты.

Для повышения иммунитета, во-первых, необходимо полноценно питаться, чтобы организм получал достаточное количество витаминов и полезных микроэлементов.

Во-вторых, следует отказаться от курения, злоупотребления спиртным, чрезмерных физических нагрузок и бережно относиться к своей психике. Никотин, алкоголь, усталость и стресс негативно сказываются на сопротивляемости болезням.

Также укреплению иммунитета способствует здоровый сон (не меньше 8 часов в сутки) в хорошо проветриваемом помещении, закаливание и подвижный образ жизни.

Кроме того, не следует заниматься самолечением, употребляя лекарства без консультаций с врачами. Бесконтрольное употребление препаратов может угнетать иммунитет.