Сергей Лазарев устроил скандал из-за "идиотских стереотипов"

Поп-исполнитель Сергей Лазарев накричал на поэта-песенника Симона Осиашвили из-за того, что он при оценке выступления участницы в минус поставил ей исполнение композиции на иностранном языке.
Момент возникновения спора на музыкальном конкурсе "Ну-ка, все вместе" на телеканале "Россия 1" выложил в своем аккаунте Instagram сам певец.
"Мне, как стихотворцу, который работает на русском языке, очень важно, чтобы русские песни были в финале", – начал выносить свой вердикт Осиашвили.
Артист его резко перебил, не сдержав эмоции из-за возмущения, по его мнению, несправедливой оценкой.
"Вы рубите дорогу хорошему исполнителю только потому, что вы хотите русских песен. Вы рубите судьбу человека, – закричал Лазарев. – Это конкурсант, который отлично выступил. Что вы делаете?".
Поэт в ответ спокойно представил свои аргументы.
"Я считаю, что душевность – это самое главное свойство нашей русской песни, которое отличает ее от песен очень многих других народов".
Постфактум Лазарев еще раз прокомментировал скандал в Instagram.
"Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет! Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм и т.д., а не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке, – написал артист. – Меня самого так часто в этой жизни "судили" и "затыкали" из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим".
Это далеко не первая импульсивная выходка артиста. Ранее СМИ сообщали, что Лазарев не смог совладать с нервами во время "Премии Муз-ТВ" и прямо в VIP-ложе с использованием нецензурной лексики накричал на певицу Светлану Лободу.
Комментарии
его исполнение, его вокальные данные, артистизм
Возможно если нам споет инопланетянин, нам может не понравится даже если на своей планете он заслуженный певец. Язык это часть культуры, не всегда правильно оценивается чужая культура
истеричка