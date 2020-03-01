Сергей Лазарев устроил скандал из-за "идиотских стереотипов"

Поп-исполнитель Сергей Лазарев накричал на поэта-песенника Симона Осиашвили из-за того, что он при оценке выступления участницы в минус поставил ей исполнение композиции на иностранном языке.

Момент возникновения спора на музыкальном конкурсе "Ну-ка, все вместе" на телеканале "Россия 1" выложил в своем аккаунте Instagram сам певец.

"Мне, как стихотворцу, который работает на русском языке, очень важно, чтобы русские песни были в финале", – начал выносить свой вердикт Осиашвили.

Артист его резко перебил, не сдержав эмоции из-за возмущения, по его мнению, несправедливой оценкой.

"Вы рубите дорогу хорошему исполнителю только потому, что вы хотите русских песен. Вы рубите судьбу человека, – закричал Лазарев. – Это конкурсант, который отлично выступил. Что вы делаете?".

Поэт в ответ спокойно представил свои аргументы.

"Я считаю, что душевность – это самое главное свойство нашей русской песни, которое отличает ее от песен очень многих других народов".

Постфактум Лазарев еще раз прокомментировал скандал в Instagram.

"Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет! Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм и т.д., а не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке, – написал артист. – Меня самого так часто в этой жизни "судили" и "затыкали" из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим".

Это далеко не первая импульсивная выходка артиста. Ранее СМИ сообщали, что Лазарев не смог совладать с нервами во время "Премии Муз-ТВ" и прямо в VIP-ложе с использованием нецензурной лексики накричал на певицу Светлану Лободу.