В Барнауле прошел митинг за референдум по каждой из поправок в Конституцию

В первый день весны КПРФ организовала митинг по обсуждению поправок в Конституцию РФ, сообщила в своем аккаунте в Instagram депутат АКЗС Вероника Лапина.

Она перечислила три главных требования, которые выдвинули участники мероприятия. В их число вошли:

1. Включить в перечень обсуждаемых поправок вопрос о закреплении в Конституции РФ прежнего пенсионного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60.

2. Не допускать "пакетного" голосования – каждая поправка должна рассматриваться отдельно от остальных.

3. Внесение изменений в Конституцию РФ – только через всенародный референдум.

"Неожиданное решение изменить Конституцию РФ является очередной попыткой преодолеть кризис, – написала Лапина, утверждая, что рейтинг власти сильно пошатнулся после повышения пенсионного возраста. – На этот раз населению дадут высказаться в рамках наспех организованного опроса населения – всенародного голосования по "пакету" поправок. Данное действо – ловкая подмена прямой формы народоизъявления – референдума".

Напомним, осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении действующей пенсионной системы. Документ предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста. К 2028 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65 лет.

Как ранее писал amic.ru, поправки включают целый ряд изменений в политическом устройстве власти в России. Во-первых, четко обозначится роль Госсовета, состав которого будет назначать президент. Если сейчас это неконституционная совещательная структура, то после принятия поправок в главном документе страны закрепят его полномочия.

Также изменится роль Госдумы в вопросе формирования правительства. В настоящее время президент представляет Госдуме кандидата на пост премьер-министра и получает ее согласие на его назначение (иной вариант при нынешнем составе нижней палаты парламента и порядке ее формирования представить крайне трудно), после чего глава правительства сам назначает министров.

После поправок Госдума будет рассматривать предложенную президентом кандидатуру главы правительства, а также кандидатуры вице-премьеров и министров. И может не согласиться с президентом, а утвердить других претендентов на эти посты. Президент будет обязан их утвердить. Правда, глава государства будет иметь возможность отстранять министров, контролировать армию и силовые структуры, руководителей которых он назначает в консультациях с Советом Федерации.

Главу государства наделяют правом отстранять судей Конституционного суда, Верховного суда, а также кассационных и апелляционных судов в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

Отражено в поправках и предложение ограничения сроков пребывания на посту президента. Сейчас нельзя занимать этот пост более двух сроков подряд. Но после ухода с него политик может вернуться "через срок", чем в свое время воспользовался сам Путин, когда в 2008-2012 годах главой государства был Дмитрий Медведев. В будущем пребывание на президентском посту ограничат двумя сроками.

Также кандидатам в депутаты, сенаторы, главы регионов, судьи или иные федеральные должности запрещено иметь зарубежное гражданство и право на постоянное жительство в другом государстве. Они должны проживать в России не менее 25 лет.

Еще поправки предусматривают приоритет российского Основного закона над международным правом и тот факт, что МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума.

Автор пояснительной записки к поправкам уточняет, что изменения в Конституцию должны пройти одобрение на всенародном голосовании.