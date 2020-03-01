Жители Горно-Алтайска выбрали площадки для благоустройства

3232 жителя Горно-Алтайска приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору площадок для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба мэрии.

Населению предложили выбрать два из трех вариантов:

детская площадка по улице Омской в районе дома № 4;

родник "Аленушка и Ырысту" (рядом со стадионом "Динамо");

городская набережная в районе Городского парка культуры и отдыха – второй этап (от автомобильного моста через реку Улалушка в районе стадиона "Спартак" до пешеходного моста через реку Майма в районе переулка Театральный).

В результате 2350 горожан отдали предпочтение набережной, 1970 – роднику, 1453 – детской площадке. Таким образом, благоустроят два самых популярных варианта.

Как ранее писал amic.ru, в 2020 году на набережной Маймы планируется провести озеленение, установку лавочек и освещения, а также обустройство лыжероллерной трассы.