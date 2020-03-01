В ГИБДД раскрыли детали смертельного наезда на пешехода в Барнауле

Автомобиль ВАЗ-2106 насмерть сбил мужчину на улице Власихинской в краевой столице поздним вечером 29 февраля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Как уточнили в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД, за рулем "Жигулей" находился 42-летний автолюбитель.

Личность погибшего установлена. Им оказался 57-летний горожанин. По факту аварии правоохранители проводят проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия. В Госавтоинспекции подчеркнули, что она не соответствует действительности.