Барнаульцы могут выиграть билеты на предпоказ фильма "Один вдох"

Жители Барнаула могут стать обладателями пригласительного билета на двоих на предпоказ фильма "Один вдох". Условия розыгрыша очень простые: нужно поставить лайк посту об акции в Instagram, сделать его репост в сториз с отметкой @amic.ru и отметь в комментариях к посту человека, которого возьмете с собой на предпоказ.

Победители смогут первыми увидеть картину 4 марта, за день до ее официальной премьеры. Предпоказ фильма состоится 4 марта 2020 года в кинотеатре "Киномир-Галактика" (пр. Строителей, 117). Сеанс начнется в 19:00.

"Один вдох" – первый художественный фильм российского производства, снятый в открытом море на стометровой глубине. Для съемок подводных кадров фильма пригласили ведущую мировую команду специалистов по съемке на открытой воде.

Режиссер Жюли Готье, известная своими художественными короткометражками – профессиональный фридайвер, а Виктория Исакова, сыгравшая главную героиню, целый год занималась фридайвингом для подготовки к роли.