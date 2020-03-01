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Барнаульцы могут выиграть билеты на предпоказ фильма "Один вдох"

, ИА "Амител"
Он состоится за день до официальной премьеры

Жители Барнаула могут стать обладателями пригласительного билета на двоих на предпоказ фильма "Один вдох". Условия розыгрыша очень простые: нужно поставить лайк посту об акции в Instagram, сделать его репост в сториз с отметкой @amic.ru и отметь в комментариях к посту человека, которого возьмете с собой на предпоказ.

Победители смогут первыми увидеть картину 4 марта, за день до ее официальной премьеры. Предпоказ фильма состоится 4 марта 2020 года в кинотеатре "Киномир-Галактика" (пр. Строителей, 117). Сеанс начнется в 19:00.

"Один вдох" – первый художественный фильм российского производства, снятый в открытом море на стометровой глубине. Для съемок подводных кадров фильма пригласили ведущую мировую команду специалистов по съемке на открытой воде.

Режиссер Жюли Готье, известная своими художественными короткометражками – профессиональный фридайвер, а Виктория Исакова, сыгравшая главную героиню, целый год занималась фридайвингом для подготовки к роли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😉Псс, у нас есть пригласительный на двоих на предпоказ фильма "Один вдох". Хотите? Фильм отличный. Там есть все: сильная женщина, борьба, драма, эмоциональные качели, воля к победе и глубина... Брр!😯 ⠀ Посмотри его первым! ⠀ 🔸Поставь лайк посту, 🔸репостни пост в сториз с отметкой @amic.ru и 🔸отметь в комментариях, кого возьмёшь с собой на предпоказ. ⠀ Он, кстати, состоится 4 марта в @kinomir_siberia. Количество комментариев не ограничено! Розыгрыш проведем вечером в вторник с помощью программы @lizaonair. Всем удачи!

Публикация от ИА "Амител"/amic.ru (@amic.ru)

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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