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Мать на несколько дней бросила детей без еды ради спиртного

, ИА "Амител"
Младенец и его двухлетний брат находились в неотапливаемом помещении
Елена Бутакова несет в больницу детям сладости / Фото: скриншот из видео

Елена Бутакова несет в больницу детям сладости / Фото: скриншот из видео

Жительница села Быково в Кировской области на несколько дней оставила без еды и питья девятимесячную дочь и двухлетнего сына в неотапливаемом доме, сообщает пресс-служба МВД России.

Брошенных на произвол судьбы детей нашли во время обхода состоящих на учете семей инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России "Куменский" с представителем органов соцзащиты.

Женщины не было дома несколько дней, утверждали соседи. При этом никто из них не видел, чтобы дети покидали жилье вместе с матерью.

В связи с тем, что жизнь малюток может быть под угрозой, полицейские проникли в дом через хозяйственные постройки. Дети были внутри.

"Приготовленной пищи в доме не было, печь была не натоплена, дети раздеты и без оказания помощи могли попросту замерзнуть. В срочном порядке они были доставлены в медицинское учреждение", — рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что в доме было не теплее 10 градусов.

Старший инспектор ПДН Елена Бутакова вместе с коллегами укутала детей в теплые вещи, напоила принесенным соседями молоком и передала маленьких селян прибывшим по вызову медикам.

Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное. Их мать полицейские нашли только вечером следующего дня. Она направлялась за очередной порцией спиртного.

Правоохранительные органы возбудили против нее уголовное дело по статьям оставление детей в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.03.2020 17:38
Ольга

Почему же её отец эту недомать на стену не сбрызнул....

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