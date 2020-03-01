Барнаулец Арсений Бородин выступил в "Квартирнике у Маргулиса"

Уроженец Барнаула, певец, выпускник проекта "Фабрика звезд" Арсений Бородин стал гостем эфира программы "Квартирник у Маргулиса" на НТВ.

Артист вместе с коллективом Tiger Cave исполнил песню Tired of Running, которая зазвучала по-новому.

"Очень тёплый, ламповый эфир программы "Квартирник у Маргулиса", — написал в Instagram экс-вокалист группы "Челси". — Спасибо парням из @tiger_cave за приглашение. Как вам песня в акустике?".

Отметим, что Бородин достаточно часто бывает в Барнауле. Так, в прошлом году он прилетел из Москвы в столицу Алтайского края в день выборов, чтобы проголосовать за президента, общественные территории и выступить на концерте в честь годовщины вступления Крыма в Россию.