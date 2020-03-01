Барнаулец оказался в числе пострадавших на "вечеринке со льдом "

Список пострадавших во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко опубликовали в RT.

В число пострадавших попал 28-летний мужчина, зарегистрированный в Барнауле. Это некто Бойко А.А. Ему поставили диагноз "состояние после утопления".

Аналогичный вердикт медики вынесли еще одному гостю смертельной "вечеринки со льдом". Еще двоим пострадавшим поставили диагноз "отравление двуокисью углерода".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж Диденко решил сделать ей подарок во время празднования ее дня рождения в банном комплексе "Девятый вал", и сбросил в воду большой объем "сухого льда".

Произошла химическая реакция, и люди, прыгнувшие в воду, стали терять сознание. Три человека, в том числе и супруг Instagram-блогера скончались.