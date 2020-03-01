Снег на голову и тонкий лед. Прогноз ЧС на 2 марта

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 2 марта передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В регионе сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП и происшествий на водных объектах. Наибольшая вероятность возникновения возгораний существует в Барнауле, Алейском и Тальменском районах.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за сложных погодных условий: гололеда, ночного и утреннего тумана.

Кроме того, в связи с большим скоплением снега на крышах зданий возможно обрушение кровель, а также сход снежных и ледяных масс на людей и автомобили.

На озерах и реках края возможны провалы людей и техники рыбаков под лед. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Барнауле, Алтайском, Егорьевском, Завьяловском, Каменском, Советском, Третьяковском и Шелаболихинском районах.