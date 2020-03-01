Горящая солома прилетела в толпу на Масленице в Барнауле. Видео

Ветер во время сжигания чучела на масленичных гуляниях в Барнауле раздул горящую солому на собравшуюся 1 марта толпу, сообщила подписчица паблика "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
"Сходили на праздник.... Итог ожог на руке и испорченная вещь. Горящая солома полетела в толпу", — написала местная жительница.
При этом многие подписчики встали на сторону организаторов мероприятия, аргументировав, что необходимо думать, прежде чем близко подходить к горящей соломе.
"100500 раз ведущий сказал: "будьте бдительны, отойдите". Только отвернется толпа опять у куклы", — написал один из барнаульцев.
Комментарии
А мусара где были?
Такой ублюдочной зимы давно не было
В Москве в парках устанавливают специальные площадки с мангалами, чтобы москвичи могли готовить шашлыки. У нас строго запрещено. Однако, проводя мероприятие с большим костром и толпой народа не принято никаких мер безопасности. Разве не должны были дежурить пожарные?
В 2016-2017 зима была почти такая же, буквально чуть меньше снега было, см на 10. А вот 2017-2018 была очень малоснежная, в 3 раза меньше осадков чем этой зимой, плюс под Новый Год дождь снег смысл половину снега, итого в 6 раз меньше.