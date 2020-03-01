Горящая солома прилетела в толпу на Масленице в Барнауле. Видео

Ветер во время сжигания чучела на масленичных гуляниях в Барнауле раздул горящую солому на собравшуюся 1 марта толпу, сообщила подписчица паблика "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сходили на праздник.... Итог ожог на руке и испорченная вещь. Горящая солома полетела в толпу", — написала местная жительница.

При этом многие подписчики встали на сторону организаторов мероприятия, аргументировав, что необходимо думать, прежде чем близко подходить к горящей соломе.

"100500 раз ведущий сказал: "будьте бдительны, отойдите". Только отвернется толпа опять у куклы", — написал один из барнаульцев.