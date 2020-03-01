Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прокомментировал инициативу снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, сообщает "Вести.ru".

"Я против снижения порога до 10 километров в час, — заявил Колокольцев. — Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами — улучшение качества дорог со всеми другими составляющими".

По его словам, уровень безопасности современных автомобилей свидетельствует о том, что на некоторых участках трасс можно даже повысить максимально допустимую скорость.

Ранее вице-премьер Максим Акимов анонсировал понижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч. Он заверил, что современная техника видеофиксации и спидометры автомобилей достаточно точны, и поэтому нет никаких оснований списывать превышение до 20 км/ч на техническую погрешность приборов.

Сейчас превышение скорости менее чем на 20 км/ч ненаказуемо. Еще в 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене этого порога, но документ не был внесен в Госдуму.