Турецкие военные сбили два сирийских самолета

Два самолета военно-воздушных сил Сирии попали под огонь турецких военных, сообщает Сирийское арабское информационное агентство. В результате воздушные судна были уничтожены, но их пилоты успели катапультироваться.

1 марта сирийское правительство объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, пообещав сбивать любой самолет, который заметят в регионе. После заявления в этом районе сбили беспилотный аппарат ВВС Турции.

Напомним, обстановка обострилась 27 февраля, когда в результате огня сирийских правительственных войск по позициям боевиков погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться.

Россия предприняла меры по прекращению огня, чтобы эвакуировать на родину погибших и раненых турков. Последних оказалось около 30 человек.

Президент Турции Реджеп Эрдоган воспринял это как нападение и попросил военной поддержки у НАТО. Союзники отказались предпринимать военное вмешательство. В Госдепе США уточнили, что рассматривают варианты, как поддержать Турцию.