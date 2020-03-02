Огромное граффити с футболистом сборной России появилось в Барнауле

Фото: twitter.com/TeamRussia

Крупное граффити с изображением футболиста сборной России Александра Ерохина украсило аудиторию Алтайского государственного педагогического университета.

"Я знал, что родному универу нужен ремонт. Мне предложили персонализировать одну аудиторию, и потом назвали ее моим именем. Это честь для меня", – цитируют слова спортсмена в Twitter национальной команды.

Ранее amic.ru сообщал, что Ерохин отремонтировал аудиторию в АлтГПУ. В прошлом году он закончил магистратуру вуза и на встрече со студентами предложил сделать подарок учебному заведению.

Спортсмен самостоятельно закупил все оборудование и материалы. В аудитории поменяли парты, двери, сделали ремонт. Помещение расположено на первом этаже корпуса и оформлено в цветах питерского "Зенита", в составе которого он стал победителем Российской премьер-лиги.

Напомним, Ерохин является воспитанником барнаульского футбола. За свою карьеру успел поиграть в молдавском "Шерифе", ФК "Краснодар", хабаровской "СКА-Энергии", "Урале" из Екатеринбурге, "Ростове". Сейчас выступает за "Зенит" из Санкт-Петербурга.

В составе сборной России футболист провел 24 матча и забил один гол.