Хоккеисты "Динамо-Алтай" дважды выиграли на своем льду

Стартовые матчи четвертьфинала Кубка Федерации между "Динамо-Алтай" и саратовским "Кристаллом" состоялись в Барнауле.

В первой встрече, 29 февраля, динамовцы одержали победу в основное время со счетом 3:2. У барнаульцев дважды отличился Евгений Филин, еще одну шайбу забросил Андрей Локтев.

Сегодня, 1 марта, алтайская команда с таким же результатом взяла верх в овертайме. Шайбы на счету Степана Жданова, Максима Блинова и Евгения Пьянова.

Таким образом, после двух матчей счет в серии до четырех побед – 2:0 в пользу "Динамо-Алтай". Следующие поединки четвертьфинала состоятся 4 и 5 марта в Саратове.