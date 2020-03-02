Гуляй, народ! Как барнаульцы отпраздновали Масленицу

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проводы зимы и окончание масленичной недели отметили в Барнауле в первый день весны. Так, в парке "Центральный" прошли народные гулянья с конкурсами, играми и выступлениями. Теплая погода в этот день радовала горожан: в парке было яблоку негде упасть. Гости праздника прыгали через канат-скакалку, бились мешками, водили хороводы. Для особо активных и проголодавшихся работала полевая кухня, где можно было угоститься перловой кашей с тушенкой и горячим чаем.

Уже не первый год в парке проходит конкурс на лучшее чучело, где любой желающий может представить свою работу. Чучело-победитель будет украшать парк целый год – до следующей Масленицы. А всех остальных "участников" сожгли на костре под бурные овации зрителей.