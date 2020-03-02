Самые дешевые яйца в Сибири нашли в Барнауле

Десяток яиц в Барнауле стоит 47,34 рубля. Это самый низкий показатель в Сибирском федеральном округе. Самые дорогие яйца продают в Новосибирске, где цена за десяток 61,45 рубля, сообщает Томскстат.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в Алтайском крае дешевле, чем в других регионах России, обходится приготовление блинов. Стоимость килограмма готового блюда составляет 45 рублей. Например, в Новосибирской области за это придется отдать 53 рубля, а самый высокий показатель на Чукотке – 123 рубля.
При этом в среднем по России один килограмм блинов обходится в 62 рубля или три рубля за один блинчик.
Комментарии
Не в тех штанах искали)
Ярче объявляло акцию по 40 за десяток, только в продаже их не видели.
Ярче обнаглели. Обещают скидки, а на самом деле даже не завозят акционные товары в магазины. Сплошной обман Хуже нашей Марийки. Ракшины хотя бы для пенсов сделали скидки по утрам 10%. Со скидкой в Мария-Ра выйдет дешевле, чем в Ярче.
Сначала "Ярче" продавали томские продукты, свежие. Сейчас ассортимент Марийки, только может попасть рыба, которая при разморозке как вата и распадается. Короче, даже не второй, а третьей свежести. Да и цены стали ого-го.
Какая-то анонимная сеть эта Ярче. Нигде нет телефонов организации. Только электронная почта для связи да соцсети. Некому претензии предъявлять.
2.03.2020 09:11
- гость -
Ярче обнаглели. Обещают скидки, а на самом деле даже не завозят акционные товары в магазины. Сплошной обман
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Некоторые акционные товары всё же выставляют. Специально выбирают продукты, которые легко спутать с похожими. На ценнике по акции шампиньоны резаные. Ставят шампиньоны целые. Банки практически один в один по дизайну. Покупатель берет как указано на ценнике 2+1 (в каталоге на самом деле 1+1) и ещё одну. Если покупок много, на кассе не все спохватятся, что купили три банки по полной цене!
Что за наезд на Ярче. Когда федеральные ( 5) или иностранные(магнит) сети наступают сложно держать конкуренцию, если продукты не местные. Транспортировка это затраты.