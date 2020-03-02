Самые дешевые яйца в Сибири нашли в Барнауле

Десяток яиц в Барнауле стоит 47,34 рубля. Это самый низкий показатель в Сибирском федеральном округе. Самые дорогие яйца продают в Новосибирске, где цена за десяток 61,45 рубля, сообщает Томскстат.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в Алтайском крае дешевле, чем в других регионах России, обходится приготовление блинов. Стоимость килограмма готового блюда составляет 45 рублей. Например, в Новосибирской области за это придется отдать 53 рубля, а самый высокий показатель на Чукотке – 123 рубля.

При этом в среднем по России один килограмм блинов обходится в 62 рубля или три рубля за один блинчик.