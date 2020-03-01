Мощи святой Матроны Московской привезут в Алтайский край

Ковчег с мощами святой блаженной старицы Матроны Московской привезут в Алтайский край, сообщают "Каменские известия".

По благословению епископа Славгородского и Каменского Всеволода с 6 по 9 марта ковчег будет находиться в Богоявленском мужском монастыре Камня-на-Оби.

Верующие смогут прикоснуться к мощам святыни, которая считается чудотворной, с 6:00 до 20:00 в храме монастыря Святого преподобного Антония Печерского (вход с улицы Ленина).

Ковчег привезут 6 марта в 15:00, а увезут 9 марта в 18:00. Все это время в храме будут совершаться богослужения.

Святая блаженная старица Матрона Московская – одна из наиболее почитаемых русских святых двадцатого столетия. Она родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии.

Простая неграмотная крестьянка, слепая, обездвиженная, бездомная, четверть века скитавшаяся по московским домам Матрена Дмитриевна Никонова привлекала к себе людей даром исцеления и предсказания, но самое главное – глубокой церковной верой. По поверью, слепая Матрона лечила больных и предсказывала будущее.

Матрона умерла 2 мая 1952 года в Москве. Ее похоронили на Даниловском кладбище. Через три десятилетия ее могила стала одной из самых посещаемых. Блаженная старица Матрона была канонизирована Русской православной церковью в лике местночтимых святых Московской епархии в 1999 году.