2 марта в Алтайском крае потеплеет до +9°C

Очень теплая погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 2 марта, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от -1°C до +4°C (по югу – до +9°C). Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Сохранится ветер. Его скорость может достигать до 14 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра может показывать от +2°C до +4°C. Осадков не будет. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с.