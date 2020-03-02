Маммолог назвала три главных фактора развития рака молочной железы

Президент ассоциации маммологов Надежда Рожкова рассказала, какие существуют главные факторы развития рака молочной железы, сообщает радиостанция "Говорит Москва". По словам врача, наибольшую угрозу представляют избыточный вес, стресс и плохая наследственность.

Изменить нельзя из них только последний, утверждает эксперт. Если генетический анализ показывает, что мутировал ген, отвечающий за противоопухолевый белок, риск заболевания увеличивается почти вдвое – на 80%.

"Один путь – это удалять молочные железы, – констатировала Рожкова. – Второй путь — проводить лечение лекарственными препаратами".

Стрессы воздействуют на гормональный баланс, что подвергает организм повышенному риску, утверждает маммолог.

"Стрессовые ситуации меняют все в организме, и здесь происходит ошибка, – поясняет специалист. – Какой выход? Научиться психоэмоциональной уравновешенности. Не драматизировать какие-то события, с которыми вы не можете справиться".

Избыточный вес депонирует, а некоторые ученые утверждают, что и продуцирует эстрогены. А при избытке женских гормонов они иногда начинают превращаться в канцерогены. Поэтому следует сбалансировано питаться и вести активный образ жизни.