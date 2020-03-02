Диетологи рассказали, какие продукты можно есть перед сном

Специалисты назвали продукты питания, которые допустимо съесть незадолго до сна, сообщает "Российская газета".

Для тех, кто не может уснуть на голодный желудок, диетологи подобрали закуски, богатые питательными веществами. В список попала закуска из вареного яйца с кусочками авокадо. Последние можно растолочь и размазать.

Тем, кто не любит тратить время на приготовление пищи, подойдет киви. Его достаточно только очистить – и поздний ужин готов.

Третий вариант – это нарезанные огурцы или перец, причем обязательно с хумусом. В нем содержится много фолиевой кислоты и триптофана.

Гурманам, скорее всего, понравится и четвертое предложение диетологов – жирная красная рыба в сочетании с листовой зеленью.

Самое главное правило перекуса перед сном – это малое содержание калорий. Их должно быть не более 200.