Конкурс красоты среди девушек с инвалидностью пройдет на Алтае

Первый республиканский конкурс красоты и таланта среди девушек с инвалидностью "Королева Алтая" пройдет в Горно-Алтайске, сообщает портал "Новости Горного Алтая".

В нем примут участие представительницы всех 11 муниципальных образований республики в возрасте от 18 до 40 лет.

Центральной площадкой мероприятия станет большой зал Национального драматического театра. Конкурс стартует 22 марта в 17:00.

Организатором выступило Алтайское республиканское отделение Всероссийского общества инвалидов. Представитель организации уточнил, что "Королева Алтая" будет способствовать созданию позитивного образа людей с инвалидностью, а также социальной интеграции и реабилитации девушек с ограниченными возможностями здоровья.