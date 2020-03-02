12 вагонов поезда сошли с рельсов в Забайкалье

В Забайкалье сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел 1 марта в 18:32 по московскому времени на перегоне Жипхеген – Хилок. Никто не пострадал. Угроза экологии отсутствует, уточнили в ведомстве.

На месте работает специальный штаб по ликвидации последствий ЧП. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.

На время работ перекрыто движение поездов. В частности задержаны пассажирские поезда сообщением Москва – Чита (№ 70), Чита – Москва (№ 69) и Иркутск – Забайкальск (№ 321). Кроме того, отменены пригородные поезда № 6106 Петровский Завод – Хилок и № 6107 Хилок – Петровский Завод.